مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة: الاتحاد الأوروبي يسعى لتقسيم وتدمير بلادنا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن قيادة الاتحاد الأوروبي لا تقتصر على الدعوات لهزيمة روسيا على ساحة المعركة العسكرية فقط، بل تسعى إلى تقسيم وتدمير روسيا.

وقال نيبينزيا -خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- إن العمليات العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية جاءت إثر دفع كييف بحشود عسكرية.

وأكد أن نظام كييف عزز تمركز آلياته على حدود جمهورية ترانسنيستريا؛ ما يشكل تهديدا لقوات حفظ السلام الروسية هناك.. موضحا أن الوزارة توعدت برد مناسب على ذلك التصعيد من الجانب الأوكراني.

يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022، أعلنت روسيا تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. بعدها أعلن الرئيس الأوكراني الأحكام العرفية والتعبئة العامة بالبلاد.