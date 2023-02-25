تصاعد التوترات في اجتماع الأمم المتحدة في ذكرى الغزو الروسي

تميزت المناقشات خلال جلسة خاصة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، لإحياء الذكرى السنوية لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا بتبادلات واتهامات يشوبها التوتر.

وتجادل دبلوماسيون ورؤساء حكومات رفيعو المستوى حول كيفية تحقيق السلام في حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أظهر القادة الغربيون جبهة موحدة ضد الصين وروسيا.

ولخصت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جو النقاش هذا قائلة: "ليس لدي أوهام: لن نقنع المندوب الروسي اليوم".

وقالت إن المندوب الروسي لم يكن يستمع حتى - ولم يكن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في الغرفة في ذلك الوقت.

ودعا القادة الغربيون إلى السلام، لكن معظمهم أكد أن هذا السلام يجب أن يكون عادلا وأن يحترم أراضي أوكرانيا، التي ضمتها موسكو جزئيا في عام 2014، وهي الآن عرضة لهجوم واسع النطاق.

وعلى سبيل المثال، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من "وقف إطلاق النار المؤقت أو غير المشروط" في الحرب، قائلا إن أي سلام يتم الاتفاق عليه بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يكون "دائما".

وقال بلينكن: "ستستخدم روسيا أي توقف في القتال لتعزيز السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني وتجديد قواتها لمزيد من الهجمات".

وأضاف أنه لذلك لا ينبغي أن ينخدع أعضاء مجلس الأمن بالدعوات لوقف إطلاق النار، محذرا من أن هذا الخطأ ارتكب في عام 2015 بعد غزو روسيا الأولي لأوكرانيا.

ولم يذكر بلينكن الصين بالاسم في خطابه، لكن تصريحاته يمكن تفسيرها على أنها رد فعل على ورقة موقف قدمتها الصين بشأن تسوية سلمية محتملة.

في ورقة الموقف التي طال انتظارها والتي صدرت اليوم الجمعة، دعت الصين إلى وقف إطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا والاستئناف المبكر للمفاوضات.

ولم تتضمن الورقة دعوة روسيا إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية المحتلة. ورفضت أوكرانيا الخطة.

وتابع بلينكن أن التسوية السلمية يجب أن تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة: "السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال".

وشدد على أن أي شيء آخر "سيبعث برسالة إلى المعتدين المحتملين في كل مكان مفادها أن بإمكانهم غزو البلدان والإفلات من العقاب".

وفي الوقت نفسه، ردد ممثل الصين داي بينج مضمون ورقة السلام اليوم الجمعة، بالدعوة إلى إجراء محادثات بين موسكو وكييف "دون شروط مسبقة".

كما انتهز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الفرصة لتذكير القادة بأهوال الحرب، ودعا إلى إحلال السلام في أوكرانيا، قائلا إن حياة الناس تحولت إلى جحيم.

وقال جوتيريش في خطاب شديد اللهجة أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إن "الحياة جحيم لايطاق لشعب أوكرانيا"، مطالبا بتحقيق السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، قال جوتيريش إن 6ر17 مليون شخص في أوكرانيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وأشار إلى أنه جرى التحقق من وقوع أكثر من 700 هجوم على منشآت صحية، وتأكيد استهداف 3000 هجوم على مدارس وجامعات

واتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بالتضحية بجنوده لأسباب تتعلق بالأنانية.

وقال كليفرلي : "إن استيلاءه على الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا يظهر أن قلبه مصمم على التوسع الإمبراطوري – بيد أن نحو 800 جندي روسي يموتون يوميا بسبب طموحاته اليائسة".

وقال كليفرلي: "إنهم يدفعون حياتهم ثمناً لغروره ".

وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمواصلة مساعدة كييف. وأوضح :" دعمنا لأوكرانيا ليس محدودا بزمن أبدا، ولن يكون كذلك...إن دفاع بريطانيا عن ميثاق الأمم المتحدة ليس له سقف زمني محدد".

كما استغلت منظمات دولية أخرى، مثل مجموعة الدول الصناعية الكبرى جي 7 ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذكرى السنوية للمطالبة بوقف حرب روسيا على أوكرانيا وتحقيق العدالة لضحايا الحرب المدمرة.