المستشار الألماني: على الرغم من تحديات أوكرانيا أنجزنا الكثير بشكل جيد

يرى المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تمضي على المسار الصحيح على الرغم من الأزمات الناجمة عن هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال شولتس في رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الجمعة: "مع كل التحديات التي تمثلها الحرب في أوكرانيا وأيضا في ألمانيا، فقد أنجزنا الكثير بشكل جيد.. لدينا ما يكفي من الغاز والنفط. الاقتصاد ليس في حالة ركود عميق. وقد استقبلنا أكثر من مليون لاجئ أوكراني بفضل الاستعداد الكبير للمساعدة في جميع أنحاء ألمانيا".

وفي الذكرى السنوية لبداية الحرب، ناشد شولتس مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع حد للمعاناة، وقال: "بيد بوتين ذلك. يمكنه إنهاء هذه الحرب".

وأكد شولتس أن إمداد الغرب أوكرانيا بالسلاح لم يكن هو الذي أطال أمد الحرب، وقال: "العكس هو الصحيح: كلما أسرع رئيس روسيا في إدراك أنه لن يحقق هدفه الإمبريالي، زادت فرصة انتهاء الحرب قريبا".