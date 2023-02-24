مدرب الشباب السعودي: نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخسارة أمام الدحيل القطري

عبر الإسباني فيسنتي مورينيو، مدرب فريق الشباب السعودي، عن حزنه الشديد للخسارة التي مني بها فريقه أمام الدحيل القطري 1 / 2، ووداعه منافسات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد مورينيو شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد الظهور الرابع للفريق السعودي في الدور ربع النهائي بعد نسخ 2006 و2010 و2013 في المسابقة القارية.

وقال مدرب الشباب في تصريحات تليفزيونية: "سنعمل على طي هذه الصفحة، بعد الخسارة والتركيز على منافسات الدوري المحلي"، متقدما بالتهنئة للدحيل على بلوغه الدور قبل النهائي في البطولة.

وأضاف مورينيو: "تحكمنا بمجريات الشوط الأول، وتمكنا من الاستحواذ على الكرة، وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، ولكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا.. غير أن المستوى تقارب في الشوط الثاني، ونجح الفريق المنافس من التسجيل من كرة ثابتة، وفي الوقت الذي حاولنا فيه تعديل النتيجة تلقينا الهدف الثاني، ولم يسعفنا الوقت بعد تقليص الفارق في إدراك التعادل".

وأشار مورينيو إلى أن خروج المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور في الشوط الثاني بداعي الإصابة، لم يكن السبب الوحيد لخسارة الفريق، بيد أن غياب اللاعب في الفترة المقبلة سيشكل خسارة للفريق الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي.

وتابع المدرب الاسباني تأكيده على أن فريقه قدم مستويات مميزة في الآونة الأخيرة سواء في البطولة الآسيوية أو في الدوري المحلي، وكان الجميع يمني النفس بالعبور إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، لكنه لم يوفق وهو حال كرة القدم.