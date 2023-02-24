خفر السواحل الياباني: 4 سفن حكومية صينية تدخل المياه الإقليمية قبالة جزر سينكاكو

أعلن خفر السواحل الياباني، أن أربع سفن حكومية صينية دخلت لفترة قصيرة اليوم الجمعة، المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر "سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وذكر خفر السواحل -حسبما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن السفن دخلت المياه الإقليمية قبالة جزيرتي "كوبا" و"تايشو" واحدة تلو الأخرى ابتداء من الساعة 10:15 وحتى 10:40 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضاف أن السفن أبحرت في المياه لفترة تمتد من 90 إلى 120 دقيقة تقريبا قبل أن تغادر جميع السفن المياه بحلول الساعة 12:15 بعد الظهر.

كان خفر السواحل الياباني يراقب السفن ويحذرها بعدم دخول المياه الإقليمية لليابان مجددا.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أن هذه هي المرة السادسة هذا العام التي يتم فيها رصد سفن حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان قرب جزر سينكاكو التي تسيطر عليها طوكيو وتؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها، فيما تطالب الصين وتايوان بها.