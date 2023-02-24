كيف تأثرت منطقة الخليج بالغزو الروسي لأوكرانيا؟

وأضاف إيبيش: "هذا لا يمنع حدوث أي مواجهة مستقبلًا في حال حصلت أزمة طاقة جديدة ... فجميع الاحتمالات باتت مطروحة على الطاولة".

وقبل أيام، وخلال مشاركته في جلسة حوارية في المنتدى السعودي للإعلام، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تحالف "أوبك بلس" يتّبع المرونة في اتخاذ قراراته، ما يسمح للتحالف بتغيير استراتيجيته لإنتاج النفط، في حال استدعت متطلبات السوق ذلك.

وقال الوزير السعودي إن القرارات التي اتخذها التحالف النفطي جاءت بناء على دراسات وتوقّعات صحيحة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية، لافتًا إلى أن صحفًا غربية هاجمت قرار "أوبك بلس" لكنها عادت وغيّرت موقفها في النهاية وأشادت بالقرار، بعد أن تبيّن أن التحالف كان محقًا.

هل انحازت دول الخليج إلى موسكو؟

لا شك أن العلاقة التي تربط السعودية ودولًا خليجية أخرى مع روسيا أقوى بكثير من تلك التي تجمع الدول الخليجية بأوكرانيا على الرغم من أن أوكرانيا وروسيا تعتبران من أكبر مصدري القمح للعالم (نحو 30 في المئة من صادرات القمح العالمية) ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي.

لكن لا شك أيضًا أن هذه الحرب وضعت دول مجلس التعاون الخليجي في موقف "حرج" كما وصفه حسين إيبيش.

ولكن وبالرغم من الموقف "المحرج" الذي وجدت دول الخليج نفسها فيه، إلا أن العلاقة مع موسكو تتخذ طابعًا مختلفًا، لاسيما فيما يخص المملكة العربية السعودية التي عمّقت علاقتها مع موسكو بشكل مضطرد بعد نشوء تحالف "أوبك بلس" عام 2016، وبعد الزيارة التاريخية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى موسكو عام 2017.

زيارة اعتُبرت حينها رسالة إلى واشنطن التي كانت وقتئذ تحت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وذلك من خلال إظهار الرياض رغبتها في تنويع خياراتها الاستراتيجية مع القوى الكبرى في المنطقة وفي مقدمتها موسكو.