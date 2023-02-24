أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم الجمعة، عن فخره الشديد بالأوكرانيين الذين قاتلوا ببطولة من أجل بلدهم، وذلك بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال سوناك - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إننا مع احتفالنا بمرور عام على اندلاع حرب واسعة النطاق في قارتنا، أحث الجميع على التفكير في شجاعة أصدقائنا الأوكرانيين الذين قاتلوا كل ساعة منذ ذلك الحين ببطولة من أجل بلدهم".. مضيفا "أنا فخور بأن المملكة المتحدة وقفت جنبًا إلى جنب مع أوكرانيا خلال هذا الصراع المروع".

وتابع رئيس وزراء بريطانيا قائلا "بينما أقف مع الجنود الأوكرانيين الشجعان خارج (داونينج ستريت) اليوم، فإن أفكاري ستكون مع كل أولئك الذين قدموا التضحيات القصوى للدفاع عن الحرية وإعادة السلام إلى أوروبا".

ومن المقرر أن يدعو سوناك خلال اجتماع مجموعة السبع الافتراضي اليوم، الشركاء الدوليين لمساعدة أوكرانيا في إضعاف القوات الروسية خارج الخطوط الأمامية للصراع.