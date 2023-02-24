بلينكن: من الصعب التكهن بموعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنه من الصعب التكهن بموعد انتهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن بعد مرور عام على العملية، لا تزال أوكرانيا قائمة، ولا تزال حرة ومستقلة.

وأضاف بلينكن في حوار مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن "هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأول كان يتمثل في محو أوكرانيا من الخريطة، ومحو هويتها، لكنه فشل في ذلك ولن ينجح أبدًا".

وأشار إلى أن أوكرانيا تمكنت من استعادة حوالي 50% من الأراضي التي استولت عليه روسيا منذ فبراير الماضي، بينما هناك معركة شرسة تدور رحاها حاليًا لاستعادة باقي الأراضي.

وبشأن المدة التي يمكن لأوكرانيا الصمود فيها، في ظل انهيار اقتصادها، قال بلينكن: "اعتقد أن الأوكرانيين سيقاتلون حتى النهاية، ومع استمرار الدعم المادي والعسكري والاقتصادي والإنساني المقدم من العديد من بلدان العالم ستحقق أوكرانيا النصر في نهاية المطاف"، مضيفًا : "لا أحد يريد السلام أكثر من الأوكرانيين، لكن يجب أن يكون سلامًا عادلاً ودائمًا".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، من أن الصين تفكر في تقديم مساعدات فتاكة إلى روسيا، قائلاً: "نحن قلقون للغاية من أنهم يفكرون في الأمر، حتى الآن قدمت الشركات الصينية دعمًا غير فتاك".

وتابع: "منذ اليوم الأول، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينج، من تقديم مساعدة مادية فتاكة لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا أو الانخراط في التهرب المنهجي من العقوبات، والمعلومات التي لدينا تشير إلى أنهم يفكرون الآن في ذلك".