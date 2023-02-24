تبع كارثة زلزال سوريا وتركيا موجة من التخمينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما يتعلق بظاهرة الضوء الأزرق الشبيه بالبرق والشفق الذي يسطع قبيل الهزة الأرضية أو بعدها، لتكون نظرية التجارب النووية هي الأكثر تداولا، ولكن التاريخ قد شهد العديد من ظواهر برق الزلزال قبل اختراع السلاح النووي بقرون، بينما أفادت بعض التجارب العلمية بإمكانية تسبب الموجات الزلزالية بمثل تلك الأضواء.



وتستعرض "الشروق" أشهر الأحداث التي شملت سطوع أضواء تزامنا مع الهزات الأرضية وأنواع تلك الأضواء وآراء العلماء بها.



• عبر التاريخ



عرف البشر اقتران عدد من الزلازل بسطوع الضوء منذ قرون، إذ أفاد اليابانيون وفقا للتايمز اللندنية، خلال زلزال عام ١٨٦٩ بالقرن التاسع عشر، بسطوع أضواء شبيهة بالبرق قبيل وقوع الهزات الأرضية، ولم تكن تلك بالحالة الفريدة، ليتكرر رصد مثل تلك الأضواء في زلزال عام ١٩٣٠، وزلزال إيدو خلال السبعينيات، الذي شهد سطوع البرق الزلزالي على بعد ١٠٠ كيلومتر من مركز الهزة الأرضية.



ورصدت الكاميرات عدة حوادث سطوع ضوئي قبيل الزلازل مثل ما وقع بزلزال نيوزلندا عام ٢٠٠٦، والمكسيك ٢٠٠٣، وكل من تشيلي وبيرو ولينت بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠. وكان آخر تلك المشاهدات بزلزال كاليفورنيا عام ٢٠١٤ والمكسيك عام ٢٠١٧ والذي شهد سطوع الضوء على بعد ٧٠٠ كيلومتر عن مركز الزلزال.



• أنواع أضواء الزلازل



وتشير دورية علوم الزلازل إلى وجود مجموعتين لأضواء الزلازل رغم تنوع مددها من ثواني لساعة وألوانها من الأبيض والأزرق لألوان الطيف، إلا إنها محكومة بمجموعة تسبق الزلازل وهي التي تسطع قرب مركز الهزة، ولكن المجموعة الأخرى التي تتبع وقوع الهزات الأرضية فهي التي يقترن سطوعها بالمناطق البعيدة عن مركز الزلزلة وقد يصل البعد ببعض الحوادث لـ٧٠٠ كيلومتر.



• ترجيحات وتجارب



ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن علماء بجامعة روجرتس رجحوا أن حدوث فرق جهد كهربي بين طبقات القشرة الأرضية يتسبب بتأيين الهواء، وبالتالي إطلاق أضواء وقاموا بتجربة محاكية لذلك التصور، وتم سطوع البرق بالفعل.



ونقلت الجمعية الأمريكية لعلوم الزلازل، أن فريق آخر من العلماء يرجح أن النشاط الزلزالي يسبب تأين ذرات الأكسجين بصخور القشرة الأرضية ليتسرب الأكسجين المتأين عبر الشقوق الناجمة على الهزة، ليتفاعل مع الهواء ويتسبب بسطوع الضوء.



ونقلت وكالة ناسا ترجيحا بتسبب فراغ المجال المغناطيسي أثناء الزلزلة بسطوع الضوء، غير أن تلك الفرضية غير مدعومة بالتجارب.



ويجمع العلماء رغم اختلافهم على السبب، أن آلية ما تسبب تأين الهواء بالإلكترونات لينجم عن ذلك وقوع البرق أو الشفق.