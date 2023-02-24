أمريكا تجدد التزامها بمعالجة التمييز العنصري والظلم وكراهية الأجانب والتعصب حول العالم

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جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بشكل قاطع بمعالجة التمييز العنصري والظلم وكراهية الأجانب والتعصب بجميع أشكاله داخل حدودنا وحول العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن واشنطن تسعى جاهدة لتعزيز احترام حقوق الأفراد بغض النظر عن عرقهم وخلق عالم أكثر عدلاً وشمولاً وإنصافاً حيث تتاح لجميع الناس الفرصة للارتقاء إلى أقصى إمكاناتهم.

وأضافت أنه في إطار جهود الولايات المتحدة لتحقيق ذلك، تزور الممثلة الخاصة لوزارة الخارجية الأمريكية للمساواة والعدالة العرقية ديزيريه كورمير سميث الأردن لمدة 5 أيام لإلقاء خطابات رئيسية في حفل بالسفارة الأمريكية لدى عمان بمناسبة "شهر تاريخ الأمريكيين الأفارقة".

وبحسب البيان، يجمع الحفل السنوي أعضاء المجتمع الدبلوماسي والشركاء المحليين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين للإشادة بثقافات الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء وتاريخهم ومساهماتهم.

وخلال زيارة الدبلوماسية الأمريكية، ستلتقي الممثلة الخاصة كورمير سميث أصحاب المصلحة الأردنيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعملون مع المجتمعات العرقية والإثنية المهمشة في الأردن.

جدير بالذكر أن هذه هي أول رحلة لكورمير سميث إلى الشرق الأوسط للاضطلاع بهذا الدور.