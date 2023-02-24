آينتراخت فرانكفورت يسعى لتجاوز احباطه الأوروبي بالفوز على لايبزيج بالدوري الألماني

يسعى آينتراخت فرانكفورت، إلى تعويض خسارته في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا صفر / 2 أمام نابولي الإيطالي، من خلال تحقيق الفوز على منافس آخر في المسابقات الأوروبية وهو فريق لايبزيج، ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليجا) غدا السبت.

ويحتل لايبزيج المركز الخامس بفارق نقطة عن فرانكفورت صاحب المركز السادس، فيما يلعب لايبزيج أيضا في دوري أبطال أوروبا وتعادل أمس مع مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 1.

وقال أوليفير جلاسنر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت في تصريحات تليفزيونية: "تنتظرنا مهمة صعبة، لكننا نرغب في تحقيق النقاط الثلاث ونعتبر أنفسنا قادرين على فعل ذلك". و

أضاف في إشارة لهزيمة الفريق أمام نابولي: "نحن نستخدم الهزائم للتعامل مع المشاكل الخاصة بنا، هذا ينطبق على اللاعبين وعلي، أسأل نفسي طوال الوقت كيف يمكننا التطور معا".

وأوضح جلاسنر أن جدول المباريات المزدحم سمح لبطل الدوري الأوروبي بالشعور بشكل إيجابي مجددا قائلا: "سنحاول أن نستعيد الأجواء الجيدة مجددا".