رئيسة وزراء إستونيا: حصول أوكرانيا على الحرية في حاجة إلى رعاية فورية

قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس -خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وينس ستولتنبرج السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة الإستونية (تالين) خلال الاحتفالات بذكرى استقلال إستونيا- إن بلادها كان لديها الشجاعة من أجل الحصول على الحرية، والأمر ذاته ينطبق على أوكرانيا.

وأضافت أن حصول أوكرانيا على الحرية في حاجة إلى رعاية فورية وأيضا إلى أصدقاء وشركاء، وأن الناتو والاتحاد الأوروبي يعدان حجر الأساس ليس لحرية وأمن إستونيا فقط بل أيضا أوروبا بأكملها.

وأشارت كالاس إلى أن 24 فبراير بالنسبة لإستونيا هو تاريخ الاحتفال بالحرية والتي جاءت بثمن تحتاج للقتال من أجله، لافتة إلى أن بلادها قامت بتعزيز إنفاقها الدفاعي.

وأكدت أن "إرادة الشعب الإستوني للدفاع عن بلاده لا تتزعزع، حيث إن عدد المتطوعين الراغبين في المساهمة في الدفاع الوطني زاد بشكل كبير".. مشيرة إلى أن الأوكرانيين أظهروا اليوم شجاعة غير مسبوقة، فضلا عن التزامهم بالدفاع عن بلادهم.

وأضافت قائلة "إن أوكرانيا يجب أن تنتصر، حيث إن كييف في حاجة إلى الأسلحة والذخيرة الكافية من أجل الانتصار في الحرب، ولهذا فإنها تقترح على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الذخيرة إلى أوكرانيا بأسرع وقت".

وأوضحت كالاس أن "التهديد الذي تشكله روسيا يعد تهديدا طويل الأمد، حيث إنها تشن حربا هجينة من أجل إشاعة الفوضى وتفريق أوروبا".. مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى أن تقوم جميع الدول الأوروبية بالمزيد من الاستثمارات من أجل حماية دفاعها وصمودها.