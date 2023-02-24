عمدة كييف: سوف نتغلب على كل شيء وننتصر

تحدث عمدة كييف عن عام "مأساوي ومجهد نفسيا"، في الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وكتب كليتشكو عبر قناته على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، مع رسالة بالفيديو "ولكننا نقاتل، ونؤمن بأنفسنا وببلادنا. ولهذا سوف نتغلب على كل شيء وننتصر".

وقال إنه في حين أن الكثير من الأوكرانيين لم يتوقعوا "حربا بربرية" من جانب روسيا، كانت العاصمة كييف كانت تستعد لهجوم محتمل.

وتابع: "ساعد المتطوعون الذين انضموا إلى الدفاع الإقليمي وجيشنا في حماية على العاصمة والحفاظ عليها".

ودخلت القوات الروسية ضواحي كييف بعدما بدأت الحرب في 24 فبراير، ولكنها لم تذهب لأبعد من ذلك.

وقال كليتشكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مقابلة أمس الأول الأربعاء: "كييف قلب أوكرانيا. كييف كانت، ومازالت هدفا لروسيا وللروس و(للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وفي الوقت نفسه، قال العمدة كليتشكو إنه لا يعتقد أن روسيا يمكنها أن تنجح في هجوم جديد على العاصمة. "لا اعتقد أن روسيا سوف تفوز".