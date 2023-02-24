المصري يعدد مكاسب فوز الأهلي على الزمالك في دوري اليد

قال إبراهيم المصري، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق مكاسب عديدة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 27-22، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق أكد جدارته بالمنافسة على اللقب بعد الفوز بالأداء والنتيجة المميزة، إلى جانب الحصول على دفعة معنوية كبيرة، تؤكد أن الفريق يسير بشكل ثابت نحو الفوز بالبطولات.

وأشار إلى أن المباراة جاءت قوية، خاصة في الشوط الأول، وأن اللاعبين تحدثوا بين شوطي اللقاء عن ضرورة عدم التفريط في الفوز، وهو ما تحقق في النهاية.

وشدد المصري على أن الفريق لديه دوافع وطموحات كبيرة في الفوز ببطولة الدوري على وجه الخصوص، بخلاف بقية البطولات المتبقية بالموسم الجاري.