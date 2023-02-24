مقتل شخصين في أول ضربة جوية بشمال غرب سوريا منذ الزلزال

قال الدفاع المدني المحلي إن شخصين على الأقل قُتلا في ضربة جوية استهدفت دراجة نارية في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة يوم الجمعة، وذلك في أول قصف جوي للمنطقة منذ وقوع زلزال مدمر قبل حوالي ثلاثة أسابيع.



وقالت قوة الإنقاذ العاملة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة إن شخصين لم تحدد هويتيهما أصابتهما الضربة الجوية التي نفذتها "طائرة مسيرة مجهولة الهوية"، وفقاً لوكالة "رويترز".



كان مراقبون محليون أفادوا في وقت سابق من يوم الجمعة بوقوع الضربة الجوية لكنهم لم يذكروا وقوع قتلى. وقالوا إن الضربة وقعت قرب الحدود السورية مع تركيا. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة الجوية.



وتعرضت المنطقة في السابق لقصف كثيف من الحكومة السورية وحليفتها روسيا.



ووجهت الطائرات الأمريكية أيضا ضربات للشمال السوري في وقائع نادرة بهدف القضاء على متطرفين.



ولقي أكثر من 5800 شخص حتفهم في أنحاء سوريا منذ زلزال السادس من فبراير لكن أغلبهم كان في منطقة الشمال الغربي الواقعة تحت سيطرة المعارضة.