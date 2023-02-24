إحياء ذكرى الغزو الروسي لأوكرانيا في جميع أنحاء ألمانيا

تعتزم ألمانيا تنظيم مجموعة من المناسبات والمظاهرات والاحتجاجات اليوم الجمعة في الذكرى الأولى للهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يتظاهر آلاف الأشخاص ضد روسيا في مسيرات وتجمعات وسط مدينة برلين وحول المباني الحكومية وفي جميع أنحاء البلاد.

ويخطط الأوكرانيون وأنصارهم لأكبر مظاهرة في العاصمة، حيث تم تسجيل مشاركة حوالي 12500 شخص بالفعل لدى السلطات، في مظاهرة بعد ظهر اليوم.

وتحت شعار "لن ننسى أبدا"، سوف يسير المتظاهرون من أحد أحياء برلين في الشرق إلى بوابة براندنبورج، حيث من المقرر أن يشارك 12 ألف شخص في مظاهرة أخرى تحمل شعار "قف إلى جانب أوكرانيا". وسيشارك كل من عمدة برلين فرانسيسكا جيفاي والسفير الأوكراني لدى برلين أوليكسي ماكييف.

وعلى الصعيد الرسمي، سيستضيف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وماكييف حدثا مشتركا في قصر بيليفو في برلين.

وسيلقي كل منهما كلمة، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا مسجلا. وسيحضر المناسبة المستشار الألماني أولاف شولتس والعديد من أعضاء حكومته.