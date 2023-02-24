استطلاع: ثلثا الألمان يؤيدون إجراء مفاوضات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا

بعد مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لإجراء مفاوضات سلام فورية لإنهاء الحرب.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أيد 67% من الألمان أن تبدأ روسيا وأوكرانيا محادثات حول إنهاء الحرب، بينما عارض ذلك 21% ممن شملهم الاستطلاع، ولم تحدد 12% موقفها.

ومع ذلك، فإن الأمل لدى الألمان في أن تنتهي الحرب قريبا ضئيل نسبيا، حيث توقع 14% أن تنتهي الحرب هذا العام، في حين توقع 21% أن تنتهي العام المقبل، بينما يعتقد 42% آخرون أن الحرب ستستمر إلى ما بعد عام 2024.

ورصد الاستطلاع رغبة كبيرة في المفاوضات بشكل خاص بين ناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي 89%، متقدمين على أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي (67% لكل منهما). ويتبعهم أنصار الحزب الديمقراطي الحر (66%)، واليسار (64%) والخضر (56%).

ولا ترى أوكرانيا وحلفاؤها حاليا أي أساس للمفاوضات لأن روسيا ليست مستعدة لسحب قواتها من أوكرانيا. ويعتقد 54% ممن شملهم الاستطلاع أن أوكرانيا يجب أن تستعيد أراضيها بالكامل إذا كان هناك حل للسلام.

في المقابل يرى 21% فقط أن روسيا يجب أن تكون قادرة على الاحتفاظ بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها بالمخالفة للقانون الدولي في عام 2014. وذكر 9% أن المناطق التي ضمتها روسيا في شرق أوكرانيا يجب أن تبقى مع روسيا.