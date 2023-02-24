الجارديان: روسيا تحاول تكثيف هجماتها في أوكرانيا في الذكرى الأولى للحرب

وعلى الساحة السياسية يتطرق التقرير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بالانسحاب الفوري، وغير المشروط من الأراضي الأوكرانية، حيث توقعت الصحيفة أن توافق عليه الغالبية العظمى من الدول الأعضاء، وهو ما حدث بالفعل.

كما تناول التقرير تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الناتو، ينس ستولتينبيرغ، التي قال فيها إن الحلف يرى إشارات على أن الصين تفكر في إمداد روسيا بالسلاح، محذرا إياها من اتخاذ هذه الخطوة.

وعلى الجانب الأمريكي، يشير التقرير إلى أن الرئيس جو بايدن، قال إن بوتين ارتكب "خطيئة كبرى" بتعليق العمل بآخر معاهدة نووية تربط روسيا بالولايات المتحدة، وهي معاهدة ستارت، للحد من الأسلحة النووية، ورغم ذلك يوضح التقرير أن الجانب الأمريكي لا يرى أن الخطوة تزيد من فرص نشوب حرب نووية.

كما يعرج التقرير على النتائج التي توصل إليها مركز أبحاث أمريكي، والتي جاء فيها إنه يجب "التخطيط بشكل شديد الجدية" حول المستقبل الحقيقي لبيلاروسيا، الحليف الأول لروسيا، والخاضعة لسيطرتها، محذرا من وجود "احتمالية كبيرة" لقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحقيق مكاسب كبرى بإعادة السيادة الروسية على بيلاروسيا، ثم استخدامها كمنصة للهجوم على أوكرانيا، ودول الجناح الشرقي للناتو.

عمل النساء في أفغانستان

ونشرت الإندبندنت أونلاين تقريرا للصحفية ستوتي ميشرا، بعنوان "كيف يدمر قرار منع النساء من العمل الاقتصاد الأفغاني".

تقول ستوتي إن التقارير الدولية تحذر من أن قرار حركة طالبان الجذري بمنع عمل النساء في الجماعات الحقوقية الأجنبية، يؤثر بشدة على البلاد التي يعاني اقتصادها بالفعل أزمة مستفحلة.

وتشير الكاتبة إلى تقرير مجموعة الأزمات الدولية، الصادر الخميس، وهي مجموعة مستقلة تعنى بالصراعات والسياسات الدولية، والذي يطالب المجتمع الدولي بالعمل على تخفيف الأزمة، بدلا من اتخاذ قرارات تزيد من تفاقمها.

وتوضح الكاتبة أن التقرير يعتمد على عشرات المقابلات مع مسؤولين أفغان حاليين وسابقين، وكذلك مدرسين، وطلاب، وعاملين في مجال الإغاثة، ودبلوماسيين ورجال أعمال.

وتنقل ستوتي عن غرايم سميث، من مجموعة الأزمات الدولية، قوله "المانحون يتجهون بعيدا عن أفغانستان، بسبب غضبهم من طالبان، وقيودها، على النساء وحرياتهم".

وتشير الكاتبة إلى أنه منذ أعلنت طالبان قرارها حظر عمل النساء وحضورهن محاضرات في الجامعات، ومن العمل في المكاتب، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أصبح تخفيض المنح، والتمويلات يتزايد أكثر وأكثر من جانب الغرب، الذي يخشى قادته من أن ناخبيهم لن يقبلوا إنفاق ضرائبهم على مساعدة دولة تحت حكم طالبان.

وتواصل الكاتبة القول إن مبلغ المنح المخصص لمساعدة أفغانستان لا يزال أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به الأمم المتحدة، وهو 4.6 مليار دولار، كما تم إلغاء العديد من اللقاءات بين الدول المانحة بعد تحديدها في وقت سابق.

وتضيف الكاتبة أن معدلات الفقر في البلاد لا تزال عالية، حيث تصل نسبة المواطنين دون خط الفقر إلى نحو 47 في المئة من المواطنين الأفغان، وكان من المتوقع أن تزيد بعد سيطرة طالبان على مقاليد السلطة، وفي ظل النظرة المتشائمة للأوضاع الاقتصادية بها.