دبلوماسية أمريكية: روسيا تستخدم دولا كطرف ثالث للتهرب من العقوبات

أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، أن روسيا تستخدم دولا كطرف ثالث للتهرب من العقوبات.

وقال نولاند، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستضع قيودا على كيانات في الصين أو أوروبا تساعد موسكو في التهرب من العقوبات بالإضافة لفرض حزمة عقوبات تركز بشكل كبير على التهرب من العقوبات.

وأشارت إلى أن العقوبات المرتقبة ستضيق الخناق على المزيد من البنوك الروسية التي كانت تتهرب من العقوبات، والوسطاء الذين يعيدون الأموال إلى الحكومة الروسية من خلال تجارة النفط.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة حذرت بكين باستمرار من تقديم دعم عسكري فتاك لموسكو، مضيفة أن هذا كان موضوعا رئيسيا للمحادثة بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانج يي في ميونخ في نهاية هذا الأسبوع.