الجزائر: وفاة 10 أشخاص في انقلاب حافلة سياحية بالجزائر

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أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الجمعة، عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 23 أخرين كحصيلة أولية لضحايا انقلاب حافلة سياحية على طريق جبلي بين مدينتي البويرة وتيزي وزو شمالي البلاد.

وأوضحت الحماية المدنية أن الحافلة كانت قادمة من ولاية الجزائر العاصمة وفي رحلة سياحية إلى منطقة تيكجدة المعروفة بمرتفعاتها التي يستخدمها السواح للتزلج على الثلوج.

وشددت السلطات الجزائرية في السنوات الاخيرة الصرامة في التعامل مع السائقين، وخاصة من أصحاب الشاحنات المعروفين بتهورهم في القيادة وتسببهم في حوادث مرورية.

ونصبت السلطات مئات الكاميرات عبر الطرق بالعاصمة الجزائرية لمراقبة المخالفات المرورية؛ بهدف التقليل من الحوادث التي تتزايد منذ سنوات إلى جانب حملات تفتيش التي تقودها الجمعيات والجهات الرسمية.