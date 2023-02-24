الرئيس الأوكراني: 2023 سيكون عام الانتصار على روسيا

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اليوم الجمعة :"إنه على الرغم من كافة المصاعب التي عانى منها الشعب الأوكراني خلال الـ12 شهرا الماضية من الحرب، فإن عام 2023 سيكون عام انتصار البلاد على روسيا".



وأضاف زيلينسكي -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية- أنه "في 24 فبراير، قام الملايين منا بالاختيار.. ليس علما أبيض، بل العلم الأزرق والأصفر.. لا تهرب، بل واجه.. المقاومة والقتال.. لقد كان عام الألم والحزن والإيمان والوحدة.. نحن نعلم أن عام 2023 سيكون عام انتصارنا".



وأشارت القناة إلى أن السلطات الأوكرانية بدأت في تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أرجاء البلاد اليوم استعدادا لهجمات روسية محتملة لإحياء الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.