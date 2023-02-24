الصين تحث الولايات المتحدة على التخلي عن الهيمنة والتنمر

أكدت الصين، أنه يجب على الولايات المتحدة، العزوف عن السعي إلى الهيمنة أو التنمر، واحترام سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها، والسعي إلى طريق التعايش السلمي والنتائج المربحة للجميع.

وقال وانج ون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريحات ردًا على تغريدة السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز بشأن تقرير متعلق بالولايات المتحدة أصدره الجانب الصيني، أوردتها وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة - إن الولايات المتحدة ليست معتادة على سماع الحقيقة، ولا تزال أقل استعدادًا لمواجهة مشكلاتها.

وأضاف أن التقرير بمثابة إخبار للحقيقة فحسب، وتقديم موضوعي لسلوك الهيمنة والتنمر من جانب الولايات المتحدة تجاه العالم.

وفي إشارته إلى القوة والدبلوماسية القسرية، قال المتحدث إن الأمر لا يشبه سلوك دولة قوية، مشيرًا إلى أنه يتعين على أي سفير أمريكي إبلاغ واشنطن بالصوت الحقيقي.