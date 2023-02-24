إضاءة سفارات 4 دول في لبنان ليلا بألوان العلم الأوكراني تضامنا مع كييف

أعلن سفراء المملكة المتحدة وأستراليا واليابان والدنمارك في لبنان في بيان اليوم الجمعة، عن إضاءة مجمّع سفاراتهم في بيروت بألوان العلم الأوكراني ليلاً تضامناً مع أوكرانيا في ذكرى مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال البيان: "اليوم يصادف عام على الغزو الروسي الوحشي غير المبرر لأوكرانيا. في تلك السنة، قُتل الآلاف من الأوكرانيين الأبرياء وأُجبر الملايين على ترك منازلهم.سنضيئ نحن الليلة، سفارات أستراليا والدنمارك واليابان والمملكة المتحدة، مجمّع سفاراتنا في بيروت بألوان العلم الأوكراني".

وأضاف "نقوم بذلك لأن بلادنا لا تتشارك مجمّع سفارات واحد فحسب وإنّما تتشارك قيماً مشتركة: احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووحدة الأراضي وحقوق الإنسان. لذلك فإننا نقف بتضامن ثابت مع أوكرانيا".

وتابع البيان "اليوم نرفع العلم الأوكراني دعماً للشعب الأوكراني وقتاله الشجاع ضد العدوان الروسي. نحن في بيروت، خمس دول من أربع قارات نتشارك بحسن جوارنا هذا المجمّع، ونقف معًا داعمين لأوكرانيا وللقيم التي تدافع عنها بشجاعة كبيرة، هي قيم نتشاركها ولبنان جميعاً".

ورأى البيان أن الأوكرانيين يدافعون "عن حقهم وحقنا وحق كل فرد في العيش بحرية. نحن نثني على شجاعتهم وندعمها في مواجهة هذا العدوان. روسيا لا تستطيع أن تنجح ولن تنجح".

وتابع "لطالما استخفت روسيا بأوكرانيا وخططت للاستيلاء عليها في غضون ثلاثة أيام. بعد 365 يومًا، تُواصل أوكرانيا تحرير أراضيها وصدّ القوات الروسية. وهذا يعطي الأمل في قدرة أوكرانيا على المدى الطويل على الصمود في وجه العدوان الروسي".

وقال "إنه لمن المحتم أن تُحترم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وميثاق الأمم المتحدة من أجل تحقيق سلام دائم".

وأعلن أن لبنان كان منذ عام مضى "أول دولة في الشرق الأوسط تعارض بشكل جليّ أفعال روسيا، داعماً بذلك ميثاق الأمم المتحدة ووقفاً إلى جانب أصدقاء كثيرين وغالبية المجتمع الدولي".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت عن بدء عملية عسكرية في أوكرانيا منذ 24 شباط عام 2022، تصدى لها الأوكرانيون، ولا تزال المعارك دائرة بين الجانبين.