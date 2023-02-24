الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة، بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الانحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 20 12

6 اكتوبر 21 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 19 13

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 19 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 10

نخل 19 04

كاترين 17 03

الطور 20 10

طابا 19 13

شرم الشيخ 23 17

الاسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 13

مطروح 18 13

السلوم 17 08

سيوة 20 06

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 24 16

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

رأس حدربة 24 15

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 22 07

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 24 08

أبوسمبل 26 10