تايوان تسجل 13 ألفا و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة

أعلنت تايوان اليوم الجمعة عن تسجيل 13 ألفا و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 56 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ومثلت الإصابات المحلية وعددها 13 ألفا و137، المسجلة اليوم الجمعة، تراجعا بنسبة 13.4% عما كان عليه في نفس اليوم قبل أسبوع، طبقا لبيانات المركز، حسب وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل تسعة ملايين و9998 ألفا و752 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل عام 2020 .

ومع حالات الوفاة البالغ عددها 56 التي تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في تايوان إلى 17 ألفا و765.