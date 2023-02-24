البعثة الأممية تنفي صحة وثائق متداولة عن خطة باتيلي لحل الأزمة الليبية

نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الجمعة، صحة وثائق متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم أنها تمثل خطة الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.



وأكدت البعثة في بيان أنها لم تنشر أي خطة، وأنها تواصل العمل مع جميع الأطراف لإيجاد سبيل للمضي قدماً بقيادة ليبية، وقالت إن كل ما يصدر عن البعثة ينُشر حصراً على موقعها الرسمي وعلى منصاتها على شبكات التواصل الاجتماعي.



وكانت صفحات تواصل ليبية تداولت وثائق تتحدث عن خطة بديلة بإشراف الأمم المتحدة حال اخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل لتوافق على المسار الدستوري.



جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي آر شيرمان، الجمعة، اتفاق الولايات المتحدة مع باتيلي، على ضرورة المساعدة في أن يكون 2023 عاما لانتخابات ليبية حرة ونزيهة.



جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تعليقا على استضافة الولايات المتحدة، الخميس، اجتماع باتيلي مع كبار المسؤولين في مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة لمناقشة مطلب الشعب الليبي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.