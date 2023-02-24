رئيس وزراء بريطانيا يريد تسريع تسليم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك استغلال مناسبة الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا لحث زملائه من قادة العالم على "التحرك بشكل أسرع" في تسليح القوات الأوكرانية.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه بعد 12 شهرا من الصراع، من المتوقع أن يستغل سوناك اجتماع مجموعة السبع اليوم الجمعة لحث الحلفاء على تزويد أوكرانيا بأسلحة ذات مدى أطول، مشددا على الحاجة الملحة لكي تحصل كييف على "ميزة حاسمة" في ساحة المعركة.

وستتوقف بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية دقيقة حداد وطني إحياء للذكرى السنوية للحرب، وسط مخاوف من أن تستمر الحرب لمدة عام آخر على الأقل.

ومن المتوقع أن يقول سوناك لقادة مجموعة السبع خلال اجتماع افتراضي إنه "لكي تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب- ولتسريع ذلك اليوم- يجب أن تحصل على ميزة حاسمة في ساحة المعركة. هذا ما يتطلبه الأمر لتغيير عقلية بوتين. يجب أن يكون هذا هو أولويتنا الآن. وبدلا من اتباع نهج تدريجي، نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع فيما يتعلق بالمدفعية والمدرعات والدفاع الجوي".

كما سيكرر سوناك، الذي سيستضيف أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية والسفير الأوكراني فاديم بريستايكو في مقر إقامة رئيس الوزراء في داونينج ستريت، عرضه تقديم بريطانيا الدعم للدول القادرة على تقديم طائرات إلى أوكرانيا.