رد دعوى من منظمة السلام الأخضر بشأن المناخ ضد فولكسفاجن

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ردت محكمة ألمانية دعوى قضائية أقامتها منظمة السلام الأخضر (جرينبيس) ضد شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، بعد 10 أيام فقط من رد دعوى مماثلة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأقام مزارع يعمل بالزراعة العضوية الدعوى، بهدف إيقاف فولكسفاجن عن بيع السيارات التي تطلق ثاني أكسيد الكربون الملوث بحلول 2030.

وقضت محكمة دتمولد بأن المدعي لم يثبت أن هذه هي الطريقة الوحيدة لخفض الانبعاثات. وانتصرت فولكسفاجن في قضية مشابهة في براونشفايج يوم 14 فبراير.

وقالت منظمة السلام الأخضر أنها ستطعن على الحكمين.

وذكرت منظمة السلام الأخضر: "في مواجهة أزمة المناخ المتسارعة، نعتقد أن من الضروري أن توضح المحكمة المسؤولية العالمية لشركة مثل فولكسفاجن، التي تساوي بصمة ثاني أكسيد الكربون لديها تلك التي تسببها دولة".