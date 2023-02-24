الرئيس الفرنسي يؤكد وقوف بلاده بجانب أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، دعم بلاده الثابت للشعب الأوكراني، مع مرور عام على بدء العمليات العسكرية الروسية، داعيا إلى "انتصارهم" وإلى إحلال "السلام".

وكتب ماكرون، في تغريدة له على "تويتر" متوجها إلى "الأوكرانيين والأوكرانيات" أن "فرنسا تقف بجانبهم"، متمنيا "التضامن والنصر والسلام".

وكتب الرئيس الفرنسي تغريدته بالفرنسية والإنجليزية والأوكرانية.

وتدخل أوكرانيا الجمعة عامها الثاني من نضالها ضد روسيا التي شنت عمليات عسكرية برا وجوا وبحرا في 24 فبراير 2022 على أوكرانيا، في أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأبدت كييف على مدار العام مقاومة شرسة وحشد حلفاؤها في الغرب دعمهم ومساعدتهم لها.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس في قرار بغالبية واسعة بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للعمليات العسكرية الروسية.

من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبعة دول (روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا)، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.