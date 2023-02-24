مراجعة سلامة أدوية احتقان الأنف بعد ظهور مخاطر نادرة على الدماغ

وتحتوي عبوات تلك المنتجات بالفعل على تحذيرات بشأن المخاطر النادرة يستطيع المريض قراءتها بعد أن يشتري الأدوية. وتوجد آثار جانبية أخرى أكثر شيوعًا مثل الصداع والدوخة.

ويقول الخبراء إن أي شخص لديه مخاوف بشأن تلك الأدوية يجب أن يتحدث إلى طبيب أو صيدلي. ويمكن أن يكون لجميع الأدوية بعض الآثار الجانبية.

ويتناول الناس السودوإيفيدرين للتخفيف من احتقان الأنف. وهو يباع في شكل بخاخات وسوائل وأقراص، ويخلط أحيانًا مع أدوية أخرى للسعال ونزلات البرد أو الحساسية.

ويمكن أن يساعد الدواء في إزالة المسالك الهوائية المسدودة، وتقليل الانسداد من خلال تأثيره على الأوعية الدموية في الأنف.

وبدأت المراجعة على مستوى بريطانيا للسودوإيفيدرين بعد أن نبه المشرفون على الأدوية في فرنسا نظراءهم الأوروبيين، الذين بدأوا بإجراء مراجعة، بشأن بعض الحالات الحديثة والنادرة.

وسيبحث الخبراء في حالتين من حالات الأوعية الدموية في الدماغ - أولهما متلازمة اعتلال الدماغ الخلفي القابل للانعكاس، والأخرى متلازمة ضيق الأوعية الدماغية العكسية.

ويمكن أن يسبب هذا صداعا مفاجئا وشديدا يشبه قصف الرعد، وربما يتكرر هذا على مدى أيام وأحيانا أسابيع.

وتشمل الأعراض عدم وضوح الرؤية والصداع والنوبات والارتباك.