كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا

واصلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اتجاهها الهبوطي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع تراجع الاصابات بما يقرب من 1400 حالة مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع.

وسجلت البلاد 10 آلاف و 51 إصابة جديدة، بينها 26 إصابة من الخارج، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 30 مليونا و 479 ألفا و753 شخصا، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وظل عدد الإصابات اليومية أعلى من 10 آلاف حالة لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة.

وسجلت البلاد 20 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 33 ألفا و929 وفاة.

وزاد عدد الإصابات الحرجة إلى 183 شخصا من 180 شخصا قبل يوم مضى.