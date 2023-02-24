 أوقاف الوادي الجديد تفتتح مسجد الجامع بالفرافرة - بوابة الشروق
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أوقاف الوادي الجديد تفتتح مسجد الجامع بالفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 5:58 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 5:58 م

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إفتتاح المسجد الجامع بمدينة الفرافرة، في إطار تكثيف الانتهاء من الإحلال والتجديد أو الإنشاءات الجديدة للمساجد؛ استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال كمال إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، إن افتتاح مسجد الجامع امتداداً لافتتاحات المساجد بالوادي الجديد، وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذه الافتتاحات غير المسبوقة، والتي يستقبلون بها شهر الصيام والقيام، داعين الله تعالى أن يديم على مصر الأمن والأمان وأن يحفظ الله البلاد والعباد وأن تظل مصر بلد المساجد والمآذن.

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