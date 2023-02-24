الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان‎‎

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الوضع في ممر لاشين الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان والعوائق التي لا تزال قائمة هناك وينتج عنها تداعيات إنسانية على السكان المدنيين المحليين.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي ، عبر موقعها الرسمي ، أن الاتحاد الأوروبي يحيط علما بالأمر الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية (ICJ) ويشير إلى أن أذربيجان يتعين عليها استخدام جميع التدابير المتاحة لها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاشين في كلا الاتجاهين.

وذكر البيان أنه يتحتم معالجة جميع مخاوف أذربيجان بشأن استخدام الممر من خلال الحوار.. والاتحاد الأوروبي يكرر دعوته للسلطات الأذرية وجميع المسئولين لضمان حرية وسلامة الحركة على طول الممر، بما يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر 2020 بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا وأذربيجان.

وأضاف:" أننا نؤكد أهمية ضمان الإمدادات المستمرة من الغاز والكهرباء وغيرها من الخدمات للسكان المتضررين. ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا، بما في ذلك على أعلى المستويات لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في جنوب القوقاز".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ذكر أمس أن عدم اتخاذ أذربيجان إجراءات محددة لفتح ممر لاشين ينبغي أن يؤدي إلى عواقب دولية ملموسة، مشيراً إلى قرار محكمة العدل الدولية والتزام أذربيجان بفتح الممر مؤكدا ضرورة أن تبذل أذربيجان جهود واضحة واتخاذ تدابير لفتح ممر لاشين.