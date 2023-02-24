رئيس الحكومة اللبنانية: نأمل التضامن في كل الأوقات وليس وقت الأزمات فقط

وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، رسالة لجميع السياسيين في لبنان عبر فيها عن أمله في التضامن في كل الأوقات وليس فقط في وقت الأزمات.



جاء ذلك خلال استقباله اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية لأعضاء الفريقين اللبنانيين اللذين تم تكليفهما بمهمة تقديم الدعم والمساندة للدولتين التركية والسورية بعد الزلزال المدمّر الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، وذلك لشكرهم على جهودهم.



حضر اللقاء وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير البيئة ناصر ياسين، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وقائد فوج الهندسة في الجيش العقيد الركن روجيه خوري وعدد من المسئولين. وضم الفريقان عناصر من الجيش والدفاع المدني وفوج الاطفاء في بيروت والصليب الأحمر.



وأشاد ميقاتي بروح التعاضد والدعم الذي قدمه الفريقان قدر المستطاع بما يملكانه من خبرة ومعرفة

وختم ميقاتي قائلا: "أملنا أن نبقى متضامنين، ليس فقط في الأزمات بل في كل الأوقات، وهذه رسالة أوجهها إلى جميع السياسيين".