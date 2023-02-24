 استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل

رام الله - د ب أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:30 ص

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية أمس الخميس.

وذكرت المصادر أن الشاب البالغ 22 عاما، كان أصيب بعيار ناري في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم العروب للاجئين في شمال الخليل، وتم نقله للمستشفى بجروح حرجة قبل أن يتم إعلان استشهاده.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 64 في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري.

وذكرت الوزارة أن بداية العام الجاري هي "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ عام 2000 على الأقل، بحيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ22 الماضية.

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