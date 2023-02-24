وزير الدفاع البريطاني: لن نرسل طائرات مقاتلة لأوكرانيا على المدى القصير

أعلن وزير الدفاع البريطاني "بن والاس"، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقوم بإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا على المدى القصير.



وقال الوزير -في تصريح خاص أدلى به لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية- إن "الشيء الوحيد الذي تعلمته في هذا الصراع هو أنه لا يمكنك الحكم على أي شيء واستبعاد أي شيء"، مشيرا إلى أن بريطانيا قدمت نحو 200 دبابة ومروحية إلى كييف.



وأشار والاس إلى أنه يجب على المملكة المتحدة التأكد من أنها عندما تقدم أي أسلحة إلى أوكرانيا، فإنها توفر فرص التدريب وتعزيز القدرات إلى جانب ذلك، لافتا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالطائرات المقاتلة، فإن هذا يعني إرسال مئات الأشخاص إلى البلاد ولن يقوم الغرب بإرسال قوات إلى أوكرانيا بهذا الحجم.



وبسؤاله عما إذا كان قلقا بشأن مخزون المملكة المتحدة من الأسلحة والذخيرة، نفى والاس ذلك، معللا بذلك أن الحكومة بدأت بالفعل في إصدار أوامر من أجل تجديدها، قائلا "لقد بدأنا العمل من أجل التأكد من أن لدينا سلسلة التوريد أو إيجاد مصادر بديلة.. كما أن هناك خططا من أجل زيادة إنتاج الذخيرة".