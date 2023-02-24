إصابة 12 شخصا في تصادم بين سيارتين بأسيوط

أصيب 12 شخصا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص (ي ط أ ٨٣٩٧) وسيارة ربع نقل (ي ق ج ٩١٨٢)، تم نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، اخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد وقوع تصادم بين سيارتين؛ ما أسفر عن وقوع إصابات.

على الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع بين السيارتين بطريق قرية بصرة دائرة مركز الفتح، وأن الحادث أسفر عن إصابة رضا .ك. ر. 35 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ونعمات .و. ح. 30 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، وأبانوب .ر. ك. 3 سنوات، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومنال .ع. س 42 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وهدي. ع. م. 32 سنة، جرح قطعي بالوجه 3 سم، وإلهام .ز. ش. 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، وآلاء .ع. ع. 22سنه اشتباه كسر بالساعد الأيسر، وكلثوم .ا. ر. 55 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيمن وشخص مجهول الاسم والعنوان، أنثى حوالي 20 سنة غيبوبة تامة، ونرمين. س. مصري 24 سنة، غيبوبة تامة، محمد ع . م. 35 سنة، اشتباه كسر بالركبه اليسرى وسحجات بالجسم، وأشرف ش. ع. 56 سنة غيبوبة تامة.

وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة أسيوط

ولا توجد إعاقة بالطريق.