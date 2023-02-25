دبلوماسي روسي: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تواصل السقوط نحو الهاوية

أعلن المبعوث الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي في تدهور مستمر نحو الهاوية.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي: "في المرة الأخيرة، عندما تطرق مجلس الأمن في يونيو 2022 إلى التفاعل بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، قلنا إنه بسبب جهود بروكسل، وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى أدنى مستوى لها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والتكتل الأوروبي لم تواصل السقوط نحو الهاوية فحسب، لكنها أصبحت غير موجودة من الأساس.

يُشار إلى أن المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة أكد، هذا الأسبوع خلال جلسة خاصة بشأن أوكرانيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن روسيا مستعدة للبحث عن حل دبلوماسي جاد وطويل الأمد لهذه الأزمة وأنها كررت ذلك مرارًا.