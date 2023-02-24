برلمانيون عرب: العراق يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات العربية

أكد المشاركون في الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر اتحاد البرلمان العربي بالعاصمة العراقية بغداد، أن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، معربين عن دعمهم لجميع الجهود الرامية لاستعادة العراق دوره الطبيعي والمؤثر والفاعل على الصعيد الدولي.

وقال عضو مجلس النواب اللبناني ميشيل موسى - وفقا لقناة "السومرية" الإخبارية - "إن العراق يلعب دورا محوريا في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية"، فيما أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير أن العراق يستضيف اتحاد البرلمان العربي بإمكانيات تنظيمية عالية.

وشدد عضو البرلمان الصومالي السعيد محمد محمود على أن العراق يشهد عودة قوية لاحتضان المؤتمرات الرامية لحل المشاكل العربية، بينما أشار عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية إلى أن للعراق دور كبير في العمل العربي المشترك وسعداء بعودته لاحتضان الدول العربية.

كان قد وصل إلى العاصمة بغداد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي تمهيدا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، وكان في استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

كما وصل عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وكان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي الذي أشار إلى ضرورة الاتفاق على استثمار فرصة وجود البرلمانات العربية لتعزيز التعاون والعلاقات البرلمانية بين الدول المشاركة وتحقيق مصالح الشعوب العربية.

وتستضيف العاصمة بغداد غدا السبت أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين وتتضمن أعمال جلسة الافتتاح كلمة محمد الحلبوسي رئيس النواب العراقي ورئيس المؤتمر، فضلا عن كلمات رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود.