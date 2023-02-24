البحرين وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية البحريني، مع المستشار المقيم بوزارة العدل الأمريكية لمنطقة الخليج جيسون كورلي، في المنامة اليوم الجمعة، أطر التعاون المشترك بين القضاء البحريني والأمريكي في مجال التدريب.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أن الاجتماع ناقش أوجه طرق التدريب المتعلقة بأبرز الاتجاهات الحديثة المرتبطة بتطوير الآليات القضائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات حول طرق تقدير المخاطر بالنسبة لهذه الجرائم والأساليب المستحدثة في ارتكابها، وكذلك الاستفادة من المستجدات في مجال أدلة الإثبات الجنائي ومنها تلك المتصلة بالأدلة الرقمية ووسائل التعامل مع إثبات الجرائم الإلكترونية.