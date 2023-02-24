النقل: استكمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

نشرت وزارة النقل تصويرا جويا لأعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الجمعة، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة نظرا للموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة ٨١ هكتار وطول أرصفة ١٠٠٠ متر وعمق ١٧ متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ويعتبر الميناء هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادي والمثلث الذهبي، باعتباره أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

وسيتم إقامة المحطة على مساحة 860 ألف متر مربع تقريبا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 متر، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 مليون حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 مليون طن سنويا.





