روسيا ترسل مساعدات طبية لمتضرري الزلزال في سوريا

وصلت صباح اليوم الجمعة إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة روسية جديدة محملة بالمساعدات الطبية، وذلك في إطار استمرار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها موسكو لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وتقديم الإغاثة والمساندة للمتضررين في سوريا.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن هذا يأتي في الوقت الذي يتم فيه توزيع مساعدات غذائية روسية للمنكوبين المتواجدين في مركز الأنشطة الشبابية بمحافظة حماة السورية.



ويأتي هذا في الوقت الذي وصلت فيه أيضا طائرة إماراتية إلى مطار دمشق الدولي تبلغ حمولتها حوالي 99 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى وصول طائرة إماراتية أخرى إلى مطار اللاذقية تحمل 28 طنا من المساعدات الغذائية.



وكانت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية في سوريا الدكتورة إيمان شنقيطي قد ناشدت باسم المنظمة في وقت سابق الجميع لتضافر الجهود لدعم النظام الصحي في سوريا حتى يكون قويا لمواجهة أي صعوبات في المستقبل.