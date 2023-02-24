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بريطانيا: 800 جندي روسي يموتون يوميا بسبب غرور بوتين

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:56 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:56 م
اتهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، بالتضحية بجنوده لأسباب تتعلق بالأنانية.

وقال كليفرلي خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا لأوكرانيا: "إن استيلاءه على الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا يظهر أن قلبه مصمم على التوسع الإمبراطوري – بيد أن نحو 800 جندي روسي يموتون يوميا بسبب طموحاته اليائسة".

وقال كليفرلي: "إنهم يدفعون حياتهم ثمناً لغروره ".

وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمواصلة مساعدة كييف. وأوضح: "دعمنا لأوكرانيا ليس محدودا بزمن أبدا، ولن يكون كذلك..إن دفاع بريطانيا عن ميثاق الأمم المتحدة ليس له سقف زمني محدد".

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