وزير الخارجية البريطاني: بوتين ينوي شن حرب استنزاف

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ينوي شن حرب استنزاف".

وحذر كليفرلي، في كلمة باجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، من أن "هناك حربين عالميتين قد أظهرتا حجم الرعب الذي يمكن أن يحدث".

ورجّح الوزير البريطاني، بشأن ما قد يجري في الأزمة الروسية الأوكرانية، أن "مئات الآلاف من البشر قد يقتلون أو يصابون، وقد ترتفع بشدة أزمات النقص في الطعام والوقود".

وشدد الوزير البريطاني على أنه "لهذه الأسباب وأخرى أكثر، فإنه لا يمكن ولا يجب لبوتين أن يفوز في أوكرانيا".

كما حذّر من أن الأزمة الروسية الأوكرانية "تخاطر بالنظام العالمي نفسه"، كما حث على الانتباه في الوقت ذاته إلى "التكتيكات التي يمكن أن يتبعها بوتين لإحباط الغرب".