الإدارة الأمريكية: إيران وروسيا توسعان تعاونهما الدفاعي

حذرت الإدارة الأمريكية من توسيع آفاق التعاون الدفاعي بين كل من روسيا وإيران.



وقال مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في واشنطن اليوم الجمعة إن دعم طهران للجيش الروسي مستمر في النمو.



وأضاف أن "روسيا في المقابل عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق، بما في ذلك التعاون في مجالات الصواريخ والإلكترونيات والدفاعات الجوية."



وقال كيربي إن الولايات المتحدة تفترض أن روسيا يمكن أن تزود إيران بطائرات مقاتلة.



وأوضح أن إيران سلمت في نوفمبر الماضي، إلى موسكو ذخيرة دبابات لحرب روسيا على أوكرانيا.



وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بسبب مساعدتها العسكرية لموسكو.



وحذر كيربي من أن زيادة التعاون الدفاعي بين إيران وروسيا لن يؤدي فقط إلى تعقيد الوضع في أوكرانيا، بل يمكن أن يجعل الوضع الأمني في الشرق الأوسط أكثر صعوبة لشركاء الولايات المتحدة.



تعتزم طهران شراء معدات عسكرية إضافية من روسيا، بما في ذلك المروحيات القتالية ومعدات الرادار.