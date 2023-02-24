 أردوغان يحث بوتين على استئناف المحادثات من أجل سلام عادل - بوابة الشروق
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أردوغان يحث بوتين على استئناف المحادثات من أجل سلام عادل

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:16 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 10:16 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنه يتعين على روسيا وأوكرانيا استئناف المحادثات من أجل عملية "للسلام العادل" بعد عام من الغزو الروسى الشامل لأوكرنيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن أردوغان قوله لبوتين في اتصال هاتفي إن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة للمعاونة في وقف "المزيد من الخسائر في الأرواح والدمار" في الحرب.

وقال أردوغان للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مكالمة هاتفية منفصلة في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه يجب على الجانبين التركيز على "حل يقوم على وقف لإطلاق النار والمفاوضات".

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