 وصول 3 طائرات مساعدات إماراتية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب - بوابة الشروق
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وصول 3 طائرات مساعدات إماراتية إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:15 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 8:16 م

استقبلت مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية السورية، اليوم الجمعة، ثلاث طائرات إماراتية محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا في الـ 6 من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن طائرة مساعدات إماراتية تحمل 99 طناً و360 كيلوجراماً من المواد الغذائية والإغاثية والملابس والأغطية والمفارش والكمامات الطبية، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة إماراتية محملة بالمساعدات، تبلغ 28 طناً من المواد الغذائية، وفقا لمدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل.

وفي مطار حلب الدولي وصلت طائرة إماراتية تحمل 22 طنا من المواد الغذائية والأغطية والمفارش.

 


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