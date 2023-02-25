 كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وتدعم أوكرانيا بأكثر من 32 مليون دولار - بوابة الشروق
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كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وتدعم أوكرانيا بأكثر من 32 مليون دولار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:45 م | آخر تحديث: الجمعة 24 فبراير 2023 - 11:45 م

أعلنت كندا، اليوم الجمعة، عن دعم جديد لأوكرانيا بقيمة أكثر من 32 مليون دولار كندي؛ لدعم تعزيز الأمن والاستقرار في أوكرانيا، في الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بجانب الكشف عن عقوبات جديدة ضد مسؤولين روس.

وقالت وزارة الخارجية الكندية- في بيان، اليوم- إن المساعدة تشمل 7.5 مليون دولار كندي لجهود إزالة الألغام وأكثر من 12 مليون دولار كندي لمواجهة التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

كان رئيس الوزراء جستن ترودو قد أعلن، في وقت سابق، عن تبرع بلاده بأربع دبابات قتال رئيسية إضافية من طراز "ليوبارد 2" لدعم القوات المسلحة لأوكرانيا، ما يزيد مساهمة كندا العسكرية لأوكرانيا إلى ثماني دبابات في المجموع.

كما قال ترودو للصحفيين في تورونتو إن هناك عقوبات الجديدة ستستهدف 129 فردا و 63 كيانا من بينهم نواب رئيس الوزراء الروس ومسؤولون آخرون.


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