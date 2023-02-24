السفير الأوكراني في برلين: سنفوز معا

شكر السفير الأوكراني في برلين، أوليكسي ماكييف، ألمانيا على مساعدتها العسكرية والمدنية للدفاع عن بلاده ضد الحرب الروسية.

وقال ماكييف اليوم الجمعة في برلين، خلال الفعالية الرئيسية لإحياء ذكرى مرور عام على بدء الحرب، إن ألمانيا أصبحت أكبر داعم أوروبي لبلاده، عسكريا وماليا، وأضاف: "نقدر نحن الأوكرانيون هذا التضامن والدعم من ألمانيا".

وقال السفير في الفعالية المقامة في قصر "بيليفو" الرئاسي ببرلين: "الأسلحة الألمانية تنقذ الأرواح. الأسلحة الألمانية تنقذ أوكرانيا.. وجود مثل هذا الحليف هو أعظم شيء بالنسبة لي كسفير ولأبناء بلدي هنا".

وأبدى السفير ثقته في النصر، وقال: "سنفوز معا"، مؤكدا ضرورة الكفاح من أجل سلام عادل ودائم، وقال: "السلام لا يسقط من السماء، بل تسقط عادة صواريخ كروز الروسية وطائرات كاميكازي المسيرة من سماء أوكرانيا".