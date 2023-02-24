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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، احترامه لشعب أوكرانيا وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة لها.

وقال بلينكن إن: "معركة أوكرانيا وعزم شعبها ومرونته برزت كمصدر إلهام للعالم، وكشفت أنه ليس من الممكن ترويعهم".

وأضاف إن الولايات المتحدة تقف بقوة مع أوكرانيا وهي تدافع عن نفسها وستواصل القيام بذلك حتى يتم احترام سيادة أوكرانيا ويتمكن شعب أوكرانيا من تشكيل مستقبله الديمقراطي المختار بحرية وسلام.

وقال بلينكن: "بدأ الرئيس بوتين هذه الحرب غير القانونية، ولديه القدرة على إنهائها".

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي التعليق على الحرب في أوكرانيا في وقت لاحق في اجتماع لمجلس الأمن الدولي لإحياء الذكرى السنوية الأولى لها.

كما فرضت أمريكا حزمة جديدة من العقوبات ولوائح تصدير أكثر صرامة وزيادات في الرسوم الجمركية في محاولة لقطع تمويل روسيا للحرب.

وتشمل الإجراءات فرض عقوبات على أكثر من 200 شخص من مواطني روسيا أو دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط تدعم جهود روسيا الحربية.

وقال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إنه سيتم استهداف عشرات المؤسسات المالية الروسية والعديد من الوزراء الروس وكبار المسؤولين والأفراد الذين يتصرفون بشكل غير شرعي في أوكرانيا.

ووفقا لوزارة الخزانة، تعد هذه واحدة من أهم حزم الإجراءات المتخذة حتى الآن. وتؤثر العقوبات أيضا على الشركات التي تطور وتشغل الأسلحة النووية الروسية.

وأعلنت الحكومة الأمريكية، اليوم الجمعة، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، بقيمة ملياري دولار.

يأتي ذلك في الذكري الأولى للغزو الشامل الذي تشنه روسيا على أوكرانيا.

وأدانت واشنطن الكرملين بسبب تشكيل "أكثر الأخطار إلحاحا على الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن هذا يشمل ذخائر إضافية لقاذفات الصواريخ المتعددة طراز هيمارس، والطائرات المسيرة طراز سويتشبليد، ومعدات لكسح الألغام.

وتعتبر واشنطن أهم حليف لأوكرانيا فيما يتعلق بالدعم العسكري.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان: "في ظل قيادة الرئيس (جو) بايدن، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 32 مليار دولار في شكل مساعدات أمنية كفيلة بتغيير قواعد اللعبة بالنسبة لأوكرانيا على مدار العام الماضي".

ورغم ذلك، لم تشمل الحزمة الجديدة طائرات إف- 16 التي طلبتها أوكرانيا.

ويناقش حلفاء كييف الدوليون ما إذا كانوا سيزودون أوكرانيا بطائرات مقاتلة، بعد أشهر من النقاش بشأن الدبابات الحديثة، التي تتجه إلى أوكرانيا الآن.

وأضاف أوستن: "في رد فعل لأكثر الأخطار إلحاحا على الأمن الأوروبي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تحركنا سريعا مع حلفائنا لتوحيد حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتعزيزه أكثر".

وأقر بأن "هناك أوقات صعبة قادمة".